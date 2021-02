L'INTERVISTA

Solo nella tarda mattinata di lunedì, in quella che doveva essere la vigilia della gara prima della decisione di posticiparla a domani, Emanuele Buzzi ha avuto la certezza di essere al via del superG iridato di Cortina. Il fatto che l'Italia avesse un posto in più a disposizione, quindi 5 pettorali anziché 4, grazie al successo ottenuto nella precedente edizione dei Mondiali di Dominik Paris, non aveva offerto comunque certezza al carabiniere di Sappada, reduce da una stagione non certo entusiasmante. «Definiamola pure bruttina», interviene lui senza nascondersi. Del resto un diciannovesimo posto come miglior risultato in superG e un trentesimo in discesa sono risultati che non possono certo soddisfare chi è entrato nei primi dieci in autentici templi della velocità quali Wengen e Garmisch Partenkirchen.

SOTTO LE ATTESE

«Non ho raccolto nulla, se non piazzamenti al di sotto delle mie aspettative e del trend degli ultimi anni - afferma il 26enne scuola sci club Sappada, che giovedì rappresenterà l'Italia assieme al già citato Paris, a Christof Innerhofer, a Matteo Marsaglia e Mattia Casse -. Arrivo ai Mondiali senza nessuna pressione, ma solamente con la voglia di dare tutto me stesso e vedere poi cosa succede».

Buzzi sa bene cosa non ha funzionato quest'anno: «Il mio tallone d'Achille è l'approccio mentale alla gara. Ho buone sensazioni in allenamento, la forma fisica è buona, non ho acciacchi né dolori. Così capita che ti senti pronto a far bene e quando poi il risultato non arriva inizi a strafare con l'obiettivo di cercarlo. Oltretutto ad inizio stagione sono arrivate due cadute che possono avere tolto un po' di sicurezza. Di certo sta accadendo il contrario di quanto racconta la mia carriera, nel senso che in gara riuscivo sempre a dare il meglio».

IL CLIC MANCANTE

Un problema mentale insomma, sul quale il sappadino sta lavorando: «Sì, sto cercando di intervenire, ma le cose non possono cambiare da un giorno all'altro. Cerco di prendere tutte le cose buone, il fatto che la sciata ci sia mi dà fiducia, ben sapendo che in questo sport basta poco per svoltare». Due anni fa l'infortunio di Wengen lo costrinse a disertare i Mondiali di Are, mentre nel 2017 a St.Moritz arrivò un ventitreesimo posto: «Lo ammetto, il timore di non essere convocato a Cortina c'era, normale quando non arrivano i risultati. Non mi aspettavo certo favoritismi, speravo di guadagnarmi la convocazione con i criteri stabiliti ad inizio anno (un piazzamento nei primi 8 oppure due nei primi 15 in Coppa del Mondo, ndr). Non arrivo a questi Mondiali come mi sarei immaginato, però questa è una gara a sé stante, conta poco ciò che è accaduto finora».

In ogni caso quella sulla Vertigine sarà una prima volta assoluta: «Due anni fa si disputarono i Campionati Italiani, ma io ero infortunato. Di conseguenza dovrò cercare di studiare bene la pista». Ancora non è chiaro se Buzzi parteciperà anche alla discesa di domenica: «Non so se farò le prove e se ci sarà una selezione interna. La scelta spetterà ai tecnici, visto che solo Paris e Innerhofer hanno ottenuto i risultati che assegnavano la certezza di un pettorale».

LA FIDANZATA IRENE

Buzzi è arrivato a Cortina domenica: «A causa del meteo, siamo rimasti sempre chiusi in hotel fino al primo pomeriggio di ieri, visto che la sciata in pista è stata cancellata. Lo ammetto, non fosse per la tuta di allenamento consegnataci per l'occasione, l'atmosfera di un Mondiale proprio non c'è, anche perché in albergo siamo soli. Questa strana situazione appiattisce un po' tutto».

Emanuele lascerà Cortina a fine settimana, poi lascerà il posto alla sua Irene Curtoni, impegnata nelle prove tecniche. Difficile, quindi, che i due possano incrociarsi: «Avremo il tempo per vederci con calma, ora pensiamo ai Mondiali. Mi sarebbe piaciuto essere a bordo pista in occasione delle sue gare, ma temo non sia fattibile, visto che la mia convocazione si esaurisce domenica 14 e gli accessi al campo gara saranno limitatissimi. Farò il tifo davanti alla tv».

Bruno Tavosanis

