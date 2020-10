TEATRO

Il protagonista è il giovane Scipione Cicalazadè, comandante degli eserciti Ottomani di terra e di mare, sempre accompagnato da un lupo che ulula la sua passione alla luna. Il lupo e la luna è il cuntu che Pietrangelo Buttafuoco ha dato alle stampe nel 2011 e che per la prima volta viene presentato a teatro nel cartellone del 73. Ciclo dei Classici all'Olimpico di Vicenza diretto da Giancarlo Marinelli. La messa in scena di Pietrangelo Buttafuoco è una riduzione per voce sola in tredici quadri e un introibo di Giuseppe Dipasquale, con le videoproiezioni di Francesco Lopergolo.

IL PROGETTO

Lo spettacolo riprende la forma dell'antica narrazione orale della Sicilia. Ed è la voce dell'eroe che in scena grida la sua rabbia, il tradimento e l'utopia. Il testo segna un ritorno alle origini da una civiltà all'altra, da Oriente a Occidente, che ha il sapore di una lezione che è profezia e parabola insieme come si usava ai tempi dei cantastorie.

Entrando nelle pieghe di un'esistenza forgiata da tutti i dolori, lo spettacolo racconta di quando gli uomini riuscivano a essere fieramente consapevoli della propria anima, del proprio sangue e del proprio cuore. E sarà una voce femminile ad accompagnare il racconto: quella della bella Selene che ha fatto innamorare il visconte messinese Scipione Cicalazadè che, solo nella donna fatta Luna, riuscirà a trovare quella potente vertigine che mai nessuna vittoria aveva potuto dargli. Insieme i due racconteranno «la potenza di un sentimento di fronte al quale anche i marosi più tumultuosi e ribelli cederanno all'irresistibile richiamo della poesia».

MANOSCRITTI IN DIALOGO

Dopo lo spettacolo al Teatro Olimpico, nel programma degli eventi realizzati dalla Biblioteca civica Bertoliana per i Classici dell'Olimpico, Buttafuoco propone al pubblico l'incontro con alcuni preziosi manoscritti di opere nella storia del pensiero e del dialogo tra le culture.

Lo scrittore andrà a sondare la forza di testi come Utopia di Thomas More nell'edizione del 1519 e La Città del Sole di Tommaso Campanella nell'edizione ottocentesca bertolianea, rilegata con altri testi filosofici, ma anche la preziosa copia del Corano in arabo e latino del 1698, proveniente dalla Biblioteca del Convento domenicano di Santa Maria delle Grazie di Padova.

