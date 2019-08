Bus multati sulla Romea, l'azienda presenta ricorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRACirca 50 autobus Arriva Veneto della linea VeneziaChioggia multati in un paio di mesi dai due autovelox lungo la Romea all'altezza dell'ingresso della Polimira e in prossimità del Centro commerciale Lando, in territorio di Mira. L'azienda ha sollevato perplessità sulla taratura dei rilevatori di velocità ed ha presentato ricorso alla Prefettura di Venezia. Cinquanta contravvenzioni in due mesi sono tante, al punto che la società di trasporti ha avviato delle verifiche interne. L'Arriva Veneto, che gestisce il servizio di trasporto...