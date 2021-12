Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIPELLESTRINA «I nuovi autobus elettrici Actv entreranno in servizio anche a Pellestrina tra fine febbraio e primi di marzo». A dirlo è l'assessore alla Mobilità Renato Boraso che sposta in avanti, al primo trimestre 2022, l'adeguamento di tutta la rete urbana del Lido e Pellestrina, a in modello di trasporto automobilistico pubblico interamente elettrico. Non sarà, quindi, una questione di pochi giorni, la risoluzione dei...