BURANO Finisce male una stagione remiera comunale, prima manifestazione agonistica in Italia dopo il lockdown, che si era dipanata priva di polemiche. La regata di Burano, per la categoria Campioni su gondole a due remi, ieri pomeriggio non è stata disputata, lasciando con un palmo di naso il pubblico. Nessuna gondola si è presentata al cordino di partenza e ai giudici di gara e alla commissione tecnica altro non è restato che dichiarare nulla la regata. Otto gondole con i campioni ai remi hanno stazionato in zona. Poi se ne sono andate.

LA DECISIONE

Ne bastavano sette per gareggiare comunque, ma i campioni sono rimasti uniti nella protesta. «Abbiamo sperato fino all'ultimo in un colloquio con la dirigenza comunale del settore ha spiegato Vito Redolfi Tezzat ma il Comune non solo è rimasto silente in merito alla nostra lettera inviata pochi giorni fa, ma non ha fatto cenno, con i suoi rappresentanti, di volerci parlare prima della regata». Tutto è accaduto martedì scorso, a Malamocco, durante le batterie eliminatorie. Rudi Vignotto ed il figlio Mattia vogavano sulla gondola rosso verde, ottenendo, con il quinto posto di batteria, il ruolo di riserva. Perciò hanno portato via la barca. La gondola stava per essere ricoverata, quando i due si sono accorti che il fondo dell'imbarcazione era pieno di incrostazioni, presumibilmente tali da rallentarne la prestazione. L'ufficio regate del Comune si era assunto la responsabilità per la mancata manutenzione, così per riammettere in gara i Vignotto, la commissione Tecnica aveva previsto, in via eccezionale, una regata a dieci gondole, al posto delle nove tradizionali. Ed è iniziata la protesta degli equipaggi qualificati, sfociata in una lettera al Comune, nella quale specificavano che avrebbero voluto la ripetizione delle eliminatorie, contestando questa modifica ai regolamenti comunali, peraltro scrivendo a chiare lettere che, in caso di silenzio da parte dell'Amministrazione, si sentivano liberi di non partecipare alla regata.

PROVA DI FORZA

Così è stato e, malgrado non tutti avessero firmato la missiva, nessuna gondola era alla partenza. «Da qualche gondola hanno urlato che la colpa era mia ha commentato Rudi Vignotto segno che questa è stata una presa di posizione contro di me. La forza di un regatante si vede in gara, non con le parole».

«Con questa mancata regata si chiude una pagina della voga alla veneta, che ha toccato il fondo dichiara Stefano Nardin, presidente della festa di Sant'Erasmo Chi ci ha rimesso è stato il pubblico di Burano». Le competizioni delle Donne e dei Giovanissimi sono state disputate: nella prima hanno vinto con gioia le regine del remo ritrovate: Luisella Schiavon e Debora Scarpa; nella seconda Rocco Rumonato e Luca Venchierutti.

Tullio Cardona

