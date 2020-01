BUONO & SANO

«Può un gelato essere scientifico ma al tempo stesso buono, sano e sostenibile? La risposta è sì. Questo perché i moderni gelatieri danno sempre più importanza e valore alla formazione di una figura professionale che lavori in maniera virtuosa con le nuove tecnologie, ottimizzando tempi ed energie, senza mai cedere sulla qualità. Che significa ricerca del buono e del bello in termini di materie prime, tracciabilità, perché proprio dentro a un buon gelato c'è la ricchezza del patrimonio agroalimentare italiano e dei suoi produttori». Parola di Gambero Rosso che ha presentato la settimana scorsa la quarta edizione della sua Guida alle Gelaterie d'Italia. Latte, burro, panna e formaggi di mucche da pascolo, frutti recuperati dall'oblio da agricoltori appassionati, o varietà semispontanee, uova di galline allevate in libertà.

OSCAR GASTRONOMICO

E in una regione come il Veneto la cui tradizione gelatiera è così forte sono (basti pensare alla Fiera del Gelato di Longarone e all'epopea dei gelatieri del Cadore sparsi per l'Europa e capaci di monopolizzare la Germania) ben sei sono le insegne premiate dalla guida con il massimo della valutazione, i Tre Coni: la Gelateria Naturale Scaldaferro Dolo (Ve), azienda famosa per i suoi straordinari torroni e che da qualche anno produce eccellenti gelati che vende in uno spazio caffetteria cioccolateria proprio a pochi passi dalla fabbrica e dallo spaccio e aperta tutto l'anno, Golosi di Natura a Gazzo (Pd), Chocolat a Mestre (Ve), Gelateria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Pd), Dassie Vero Gelato Artigiano a Treviso e Zeno Gelato e Cioccolato a Verona. In più, quest'anno è arrivato anche il premio per il miglior Gelato Gastronomico assegnato ad Antonio Mezzalira: Competente, appassionato e incessante sperimentatore, nella sua gelateria Golosi Di Natura di Gazzo lo descrive il Gambero Rosso - ha da tempo sbaragliato i labili confini tra dolce e salato, con proposte che giocano con ortaggi, frutta, formaggi e spezie per gusti gastronomici davvero intriganti e di grandissima piacevolezza. A completare la squadra dei magnifici 8 gelatieri del Nordest, due indirizzi del Friuli Venezia Giulia: Scian L'Insolito Gelato di Cordenons (Pn) e Fiordilatte di Udine.

