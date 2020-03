Buongiorno,

immagino che in questi giorni le vostre mail saranno invase da migliaia di lettere di imprese preoccupate per il tracollo economico da coronavirus. La scrivo lo stesso. Perché sono un Don Chisciotte che non ha mai smesso di combattere contro i mulini a vento. Mi chiamo Caterina Mascaretti, ho 28 anni e non ho paura del coronavirus. O meglio, non ho paura che il coronavirus uccida me. Ho paura che il coronavirus uccida l'azienda della mia famiglia. E come lei tante altre realtà analoghe. Un'azienda che ha aperto il mio bisnonno di ritorno dalla Prima guerra mondiale. Un'azienda che ha visto la Seconda guerra mondiale. Un'azienda che è stata accudita da tutta la mia famiglia. Un'azienda che per me è come una sorella, visto che ci sono cresciuta insieme. La nostra azienda si chiama Mascaretti - come me - e da più di 100 anni porta le persone in giro per il mondo con gli autobus. Noi siamo quelli che muovono ogni anno milioni, miliardi di persone, ma nessuno ci considera. Anche quando tutta l'Italia si è bloccata per il coronavirus, nessuno si è ricordato di noi. A nessun politico è balzato alla mente che del settore turistico non fanno parte solo gli hotel, le agenzie viaggi ma che ci siamo anche noi con i nostri pullman. Ma noi ci siamo. E abbiamo dei dipendenti, che ci stanno telefonando cinque, dieci volte al giorno per sapere come faremo a farli lavorare e a retribuirli. Abbiamo le banche e le società di leasing che ci chiedono di pagare le rate. Abbiamo le officine che si domandano a chi faranno manutenzione. E abbiamo lo Stato, che - ad un certo punto - ci verrà a chiedere le imposte.

Cara lettrice,

ci sono molte aziende, molti lavoratori, molte persone che in questo momento devono sopportare grandi sacrifici, che vedono le loro attività a rischio, che si interrogano sul futuro delle loro imprese . È evidente che dentro questa straordinaria emergenza sanitaria c'è anche un'emergenza economica che va affrontata con misure adeguate ed eccezionali. Ma dobbiamo metterci in testa che finché non sconfiggiamo il coronavirus, non ha molto senso parlare di altro. Perché finchè non riusciamo a contenere l'epidemia nessuno userà i vostri bus, nessuno organizzerà gite e convegni, nessuno dei milioni di persone che in questi decenni avete portato in giro per l'Italia e l'Europa tornerà a salire sui vostri pullman. Oggi è su questo che dobbiamo concentrarci: fare, ciascuno per la propria parte, tutto ciò che è necessario per sconfiggere questo maledetto virus. Poi verrà il tempo della ricostruzione e della ripresa. E mi perdoni: lei sbaglia ad affermare, seppur provocatoriamente, di non aver paura del coronavirus. I suoi 27 anni forse le fanno pensare di poterselo permettere. Ma sbaglia perché di questo nemico nascosto e infido bisogna invece avere paura. E comportarsi di conseguenza. Con grande rigore, a qualsiasi età.

