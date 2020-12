L'ANNUNCIO

Sei nuovi ristoranti entreranno dal 2021 a far parte dell'Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la prima associazione di ristoratori nata in Italia, che nonostante le gravi difficoltà per il comparto dettate dall'emergenza Covid 19 è più che mai coesa e propositiva, e non si vuole far trovare impreparata quando finalmente si potrà tornare a lavorare. Fra le 6 new entry due insegne venete: a Montagnana (Padova) l'Hostaria San Benedetto con gli Gnocchi dolci di patate con uvetta, zucchero e cannella al burro versato, e a Bornio (Rovigo) la Trattoria al Ponte con la Coscia d'oca sotto onto. Sono quindi 103 i ristoranti (di cui 9 all'estero, fra Europa e Giappone) a far parte del sodalizio, fondato nel 1964 per salvaguardare e valorizzare la cucina regionale italiana che - come scriveva Vincenzo Bonassisi - era sconosciuta o negletta e correva il rischio di essere soppiantata dalla moda della cosiddetta cucina internazionale. A ideare il Buon Ricordo fu Dino Villani, uomo di cultura e maestro di comunicazione (a cui si devono, fra l'altro, il primo concorso di Miss Italia, il Premio Suzzara ideato con Zavattini, l'idea di far diventare il 14 febbraio la Festa degli Innamorati).

A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d'union, è oggi come un tempo il piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale, che viene donato in memoria di una piacevole esperienza gastronomica agli ospiti che degustano il Menu del Buon Ricordo, di cui è sempre la portata principale, che ciascun ristorante può variare a piacere anche varie volte all'anno, in modo da far fare agli ospiti un excursus esemplare nella cucina della sua terra.

NUOVI INGRESSI

L'Hostaria San Benedetto a Montagnana è relativamente giovane (data di nascita 1988) ma Gianni e Laura Rugolotto, in quel palazzetto del 1700 con giardino interno, già sede della residenza della Contessa Andronalecca, sono ormai un punto di riferimento imprescindibile: lui, rispettando le tipicità e tradizioni locali, realizza piatti con materie prime selezionate seguendo la stagionalità; lei accoglie con un servizio attento, cercando di interpretare gusti ed esigenze; il figlio Federico, sommelier, cura con passione le proposte della carta dei vini. Selezionati vini italiani e non, con particolare attenzione ai vini naturali.

A Lusia (Rovigo) la Trattoria al Ponte, in località Bornio, è l'unico ristorante della provincia riconosciuto ufficialmente come Locale Storico d'Italia. La sua cucina e la sua filosofia sono l'espressione più autentica del territorio, sia nella scelta delle materie prime a chilometro zero, sia nei piatti della tradizione. Ma anche, e soprattutto, nella salvaguardia del patrimonio culturale e umano locale, valori portati avanti con passione e amore dalla famiglia Rizzato.

