Bulgaro a Santa Margherita: «Pestato da tre vigilantes»

IL CASOVENEZIA «Mi hanno colpito con i manganelli e poi picchiato schiacciandomi la testa a terra». A raccontarlo è un 33enne bulgaro che l'altra sera con un amico si trovava in Campo Santa Margherita per bersi una birra. Il giovane, in Italia da 12 anni e senza un lavoro fisso, dice che verso le 2 sarebbe stato avvicinato da alcuni vigilantes di una ditta privata venendo aggredito selvaggiamente. Tutto ciò senza apparente motivo, sempre secondo il racconto del bulgaro. «Non ho la minima idea di cosa abbia scatenato la loro violenza....