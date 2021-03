BUGO 4

E invece sì

Parte con un filo di voce, non becca una nota. Nel ritornello si ricorda di Morgan e prova a tirare fuori la grinta, ma quanto è fiacco.

ERMAL META 6

Un milione di cose da dirti

Avrai il mio cuore a sonagli / per i tuoi occhi a fanale: non è uno dei suoi testi migliori. Punta tutto sulla semplicità.

EXTRALISCIO E DAVIDE TOFFOLO 7

Bianca luce nera

Si balla tra il liscio e la cumbia tanto cara al frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, volando dalla riviera romagnola verso la Colombia.

FULMINACCI 8

Santa Marinella

È il più talentuoso dei cantautori romani di nuova generazione e qui lo conferma mischiando Silvestri, Dalla e il mare della Capitale.

GAIA 5

Cuore amaro

In studio tra le migliori, l'orchestra la snatura. E sul palco sembra la sorellina di Elettra Lamborghini.

GIO EVAN 3

Arnica

Il poeta-cantautore canta delle partite di calcio per strada e degli amici persi. La nostalgia è canaglia, la canzone brutta.

IRAMA 5

La genesi del tuo colore

In tv passa il filmato delle prove: lui è in isolamento in hotel. Niente effetti speciali: magari avrebbero fatto la differenza.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 7

Amare

Tastieroni stile Coldplay e flauto in stile fantasy. Sono perfetti per l'Eurofestival.

LO STATO SOCIALE 5

Combat pop

Provano a strappare risate con trasformisti e strumenti giocattolo. Tra villaggio turistico e Corrida: ma la canzone?

MALIKA AYANE 9

Ti piaci così

Deliziosa mentre improvvisa anche un mezzo balletto, mostrandosi meno posata rispetto al passato ma sempre raffinata.

ORIETTA BERTI 5

Quando ti sei innamorato

L'atmosfera della canzone è quella di una festa in piazza una sera d'estate a Torvaianica. Ma lei è una signora, merita più rispetto.

RANDOM 3

Torno a te

Non lasciamo la vita di sempre per paura di restare da soli, canta a 19 anni. L'obiettivo è piacere ai giovanissimi: ci riuscirà.

WILLIE PEYOTE 9

Mai dire mai

Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte: cita Boris, è l'unico a parlare di cosa succede nel Paese.

