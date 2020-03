L'ANNUNCIO

Baby K torna in scena, dal 6 marzo, con il brano «Buenos Aires». L'artista dall'impronta internazionale, capace di spaziare tra generi diversi con influenze e ritmi che vanno dal reggaeton alla musica urban, affronta ancora una volta tematiche legate all'universo femminile. Un brano, che lei stessa ha scritto con Davide Petrella, su come la fine di un amore, per quanto doloroso, possa diventare un'opportunità, una nuova sfida per crescere.

Fin da tempi di brani come «Femmina Alfa» (che l'ha fatta conoscere nel panorama del mainstream italiano) Baby K ha sempre fatto risplendere la figura femminile dipingendola come una leader, una persona capace di pensare in grande, una donna emancipata e sempre più cosciente nelle relazioni con gli uomini. A distanza di quasi 10 anni e dei tanti successi collezionati, Baby K sente ancora la necessità di esplorare l'animo femminile. Nel 2017 viene pubblicato il singolo Voglio ballare con te, cantato assieme a Andrés Dvicio, il cui video raggiunge le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. In seguito è stato pubblicato un secondo singolo inedito, Aspettavo solo te, seguito quattro giorni più tardi dal relativo videoclip. Nel corso del 2018 la cantante ha pubblicato i singoli Da zero a cento e Come no e, in contemporanea all'uscita di Come no, è stato annunciato il terzo album in studio Icona, la cui pubblicazione è avvenuta il 16 novembre 2018. Il 31 maggio 2019 la cantante ha pubblicato il singolo inedito Playa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

