Buche in via Carducci, cantieri di notte Asfaltature anche sulla linea del tram

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE Lavori notturni per sistemare le strade in centro e a Favaro. Da oggi a venerdì prossimo, 25 ottobre, saranno effettuati degli interventi messa in sicurezza del manto stradale di via Carducci che, in più punti, presenta da tempo degli avvallamenti nel tratto compreso tra via Piave e via Rosa. «Per ridurre al minimo i disagi - spiegano dalla Direzione Lavori pubblici -, le opere verranno eseguite di notte tra le 22 e le 6 di mattina, evitando così deviazioni al traffico e predisponendo solo alcuni restringimenti puntuali della...