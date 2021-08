Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONTRIBUTOROMA L'Antitrust Ue ha approvato uno schema italiano da 520 milioni di euro per risarcire le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. Le autorità italiane verificheranno che l'indennizzo sia commisurato alle perdite nette subite da ciascun beneficiario a causa della pandemia in...