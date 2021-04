Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Bruno VespaChi è il Presidente della Repubblica? È un organo debole, come l'hanno immaginato i costituenti, o un organo forte come è diventato nel tempo? Venivamo da una dittatura e i padri della nuova democrazia hanno scritto una Costituzione che sarà pure la più bella del mondo, ma è anche un grande pasticcio. Pochi poteri al governo, troppi al parlamento. Il presidente del Consiglio non può sostituire nemmeno un sottosegretario. E...