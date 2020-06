LA NOMINA

Il suo arrivo a Venezia è conciso con il lockdown. E, dopo un viaggio rocambolesco da Parigi via Roma, si è ritrovato solo in una città vuota. «È stata una sensazione incredibile» dice in un perfetto italiano. Lui, Bruno Racine, 69 anni, è il nuovo direttore della Fondazione Pinault che riunisce sotto la bandiera del finanziere bretone, Palazzo Grassi e Punta della Dogana. Racine, un passato nella pubblica amministrazione francese, è un manager del mondo culturale. Per alcuni anni, dal 1997 al 2002 è stato direttore dell'Accademia di Francia a Roma; dal 2002 al 2007 presidente del Centre Pompidou e successivamente della Biblioteca nazionale di Francia. Oltre a questa attività, Racine è anche scrittore di romanzi storici e non (il testo più noto è Il governatore della Morea, tradotto anche in Italia). «Sto completando un nuovo romanzo in questi giorni - ha confessato ieri - Sono già alle bozze finali».

LE INAUGURAZIONI

Racine, nonostante le difficoltà legate all'organizzazione, ha confermato l'apertura per sabato 11 luglio delle mostre già in programma: a Palazzo Grassi, Henri Cartier Bresson-Le Grand Jeu su progetto di Matthieu Humery con la presentazione di 385 fotografie scelte da cinque curatori d'eccezione (Francois Pinault, Annie Leibovitz, Wim Wenders, Javier Cercas, Sylvie Aubenas e dallo stesso Humery) e l'esposizione del fotografo egiziano Youssef Nabil dal titolo Once upon a time, curata da Jean Jacques Aillagon; e a Punta della Dogana dove si svolgerà la mostra collettiva Untitled 2020. Tre sguardi sull'arte di oggi concepita da Thomas Houseago e Caroline Bourgeois e Muna El Fituri con 60 artisti presenti. «L'arte oggi parla a tutti non solo a un pubblico di iniziati, di conoscitori - ha detto - Una sfida che potrebbe avvalersi anche di un confronto, «tutto da costruire», con l'arte antica, che in una città come Venezia, e nelle sue più diverse sedi, certo non manca. Se la crisi pone la questione della definizione di una nuova «normalità, che tenga conto delle misure di sicurezza e di controllo del numero di visitatori, sul piano operativo ci sono da fissare le linee guida per il 2021. Credo che sia indispensabile, oggi più di ieri, puntare sulle sinergie e sul coordinamento con altre istituzioni culturali così come è sempre stato nell'ottica e negli obiettivi della nostra Fondazione». Una situazione senz'altro che guarda al futuro pur nelle difficoltà del contingente. «Le prospettive di lavoro - conclude Racine - sono oggettivamente proiettate per il 2021. A luglio faremo un primo passo. Ora ci prepariamo per queste tre mostre che sono un segnale importante per ripartire».

