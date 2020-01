Bruno Racine a Palazzo Grassi Bethenod va a Parigi

Bruno Racine (nella foto) sarà il direttore di Palazzo Grassi - Punta della Dogana dalla fine del mese di marzo, successivamente all'apertura delle mostre della stagione 2020. Lo annuncia Francois Pinault che rileva che alla stessa data, Martin Bethenod, direttore dell'istituzione veneziana dal 2010 diventerà responsabile della direzione del futuro museo della Bourse de Commerce dal 2016 e potrà così dedicarsi completamente all'apertura e allo sviluppo dell'istituzione parigina, la cui apertura è prevista per giugno 2020.

Bruno Racine è stato direttore di importanti istituzioni culturali, tra cui il Centre Georges Pompidou e la Bibliothèque nationale de France, per la quale ha organizzato un ciclo di mostre di arte contemporanea.

Autore di numerosi libri sull'Italia e fine conoscitore del Paese, di cui difende la lingua, ha diretto l'Accademia di Francia a Roma dal 1997 al 2002, aprendo Villa Medici all'arte contemporanea e agli artisti italiani.

Con la nomina di Bruno Racine alla direzione di Palazzo Grassi-Punta della Dogana e la conferma dell'incarico di Martin Bethenod alla Bourse de Commerce - secondo una nota - Francois Pinault desidera rinnovare la sua volontà a sostegno di uno sviluppo specifico e allo stesso tempo armonico dei due poli museali della Collezione Pinault, a Venezia e Parigi.

Nato a Parigi il 17 dicembre del 1951, Bruno Racine ha avuto una formazione letteraria (allievo de l'École normale supérieure in lettere classiche) e ha poi proseguito i suoi studi all'École nationale d'administration, diventando revisore della Corte dei Conti di Parigi nel 1979.

Più volte incaricato nell'ambito degli affari esteri, in particolare per il gabinetto del Primo Ministro Jacques Chirac (1986-1988), e in seguito per Alain Juppé, ministro degli Affari Esteri (1993-1995) e Primo Ministro (1997), è stato direttore del Centro d'analisi e previsione del Quai d'Orsay dal 1993 al 1995. Persegue ugualmente un'attività letteraria ed è autore di diversi romanzi presso la casa editrice Grasset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA