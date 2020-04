Bruno Buratti*



L'accostamento tra guerra e pandemia è ricorrente. Le vittime del Coronavirus sono state paragonate alle perdite di civili nei bombardamenti aerei e per la ripartenza dell'economia è stata evocata la ricostruzione postbellica.

Epidemie si sono diffuse anche nei conflitti, come ad Atene nel 430 avanti Cristo durante la guerra del Peloponneso, e spesso hanno condizionato la sorte degli scontri militari. Venezia, antesignana della moderna globalizzazione in quanto centro nevralgico dei commerci europei sin dal Medioevo, ci ha fatto i conti in più occasioni, a partire dal XIV secolo, sviluppando tecniche di difesa che ancora oggi conosciamo, come l'isolamento degli infetti e la quarantena. L'ultima grande prova contro il flagello in città arriverà nel 1630, ma la Serenissima lo affronterà anche sul campo di battaglia, nell'ultima stagione dei grandi conflitti militari che di lì a pochi anni, nel 1645, sarebbe iniziata con la guerra di Candia.

Proprio l'epidemia del 1630 suggerisce ai veneziani di utilizzare la peste come arma, in una vera e propria forma di guerra batteriologica ante litteram. Eleni Thalassinou, ricercatrice di epidemiologia dell'università di Atene, ha individuato nell'Archivio di Stato di Venezia una lettera segreta pervenuta il 5 febbraio 1649 ai capi del Consiglio dei Dieci con cui il Provveditore Generale in Dalmazia, Leonardo Foscolo, proponeva per porre fine all'assedio di Candia di infettare le truppe ottomane con una mistura letale realizzata da un medico croato, tale Angelo Salamon. Questi, distillato il composto direttamente dalle piaghe e dai fluidi corporei degli ammalati, suggeriva di utilizzarlo per contaminare copricapi e altri tessuti acquistati sui mercati dai turchi. Il piano fu approvato e Salamon fu incaricato di recapitare la pozione al comandante della flotta, ma lo scambio di corrispondenza si interrompe il 3 agosto 1651 e non sappiamo se sia stato messo in pratica.

Da ulteriori ricerche condotte da Andrea Pelizza dell'Archivio di Stato risulta come questi metodi anticonvenzionali fossero noti anche a Francesco Morosini, che il 23 gennaio 1659 proponeva agli stessi capi del Consiglio dei Dieci di inquinare con prodotti venefici le distese di foraggio che servivano a nutrire i cavalli avversari, nonché le fontane delle fortezze nemiche, prospettando successivamente anche di avvelenare il visir avversario.

Le cronache riportano spesso di focolai di pestilenza durante le operazioni militari, complici il sovraffollamento e condizioni igieniche a dir poco precarie. Il progresso tecnologico della guerra moderna viaggiava, del resto, assai più veloce nello sviluppo di armi, fortificazioni e tecniche di assedio di quanto non accadesse nella sanità.

Nel 1660 la diplomazia veneziana riesce finalmente a coinvolgere nello sforzo bellico la Francia. Si organizza un corpo di spedizione di 3500 soldati agli ordini del giovanissimo duca Almerico d'Este che, con la copertura della flotta di Francesco Morosini, sbarca con il resto dell'armata di fronte a Suda per riconquistare la Canea. I primi successi sono promettenti, ma vengono vanificati dall'indisciplina delle truppe. Come se non bastasse, la peste che già si era diffusa a Candia falcidiando la guarnigione ed impedendo l'invio di rinforzi, raggiunge anche il corpo di spedizione e lo stesso Almerico, che muore a Paro, ponendo termine all'impresa. I rinforzi francesi sarebbero tornati solo nella fase finale dell'assedio: troppo tardi per incidere sulle sorti del conflitto e il morbo tormenterà le truppe fino alla resa finale, il 5 settembre 1669.

Morosini farà i conti con la peste anche durante la guerra di Morea. Nella primavera del 1687 il pericolo coglie l'armata veneziana a Nauplia, dove l'ammiraglio aveva deciso di svernare dopo la conquista della città. Il rapido trasferimento a Zante e l'isolamento dei focolai di contagio evitano che il morbo si propaghi. La minaccia si ripropone, dopo la presa di Corinto, nel settembre dello stesso anno quando Mistrà, l'antica Sparta, si arrende, ma l'occupazione viene rimandata a causa di una epidemia. Ne approfittano i turchi per cercare di sottrarsi alla sorveglianza e tentare una sortita verso Malvasia, ma Morosini ne viene a conoscenza e il pericolo è sventato.

Il terzo incontro con il morbo sarà invece fatale alle sorti della campagna. Presa Atene ad ottobre ed eletto doge il 3 aprile 1688, Francesco Morosini mantiene la carica di Capitano Generale e resta in zona di operazioni, determinato a chiudere la partita con i turchi. Aperte le trincee e disposte le batterie, il corpo di spedizione, forte di 14.000 fanti e 800 cavalieri, inizia il 30 luglio l'assedio di Negroponte, il cui possesso è indispensabile per la sicurezza dell'Attica.

La zona è paludosa e malsana e le truppe sono falcidiate da un'epidemia di peste che si manifesta sin dalle prime fasi dell'attacco. Ne sono vittime oltre 5.000 combattenti e il 15 settembre lo stesso Otto von Königsmarck, comandante delle truppe di terra nonchè insostituibile collaboratore del Capitano Generale. I turchi, che dispongono di 6.000 uomini e numerosi cannoni, si difendono con numerose sortite. Il 4 ottobre Morosini effettua un assalto generale, senza esito, e il 18 ottobre è costretto a ritirarsi a Nauplia per l'inverno. Il 9 settembre 1689 parte infine per Venezia, dove giunge solo l'11 gennaio 1690, ritardato dalla quarantena a Spalato.

Ristagnando in sua assenza le sorti del conflitto, il Senato si induce a chiedere all'ormai anziano Doge di riprendere il comando e così Francesco Morosini, alla soglia dei 74 anni di età, dopo una grandiosa cerimonia con solenne processione e la messa a San Marco, il 25 maggio 1693 salpa per Malvasia con otto galere, salutato da una grande folla plaudente. Da lì si dirige verso il Pireo, dove provvede alla riorganizzazione delle truppe. Quindi occupa e fortifica le isole di Egina, Idra, Spezia e Thermia e, in preparazione di un futuro attacco a Negroponte, rientra per svernare a Nauplia, dove però, colto da un violentissimo male, dopo quattordici giorni di agonia morirà il 6 gennaio 1694, non prima di aver annunciato il 2 gennaio al Senato la sua fine ormai prossima: Noi, con devota humiltà di cuore, ricevuta la santissima Eucarestia, ci siamo rassignati alla suprema dispositione, e non potendo assicurarci d'altro tempo preghiamo a vedere che non proviamo altro sconforto che quello di non havere potuto quanto desideravimo in servitio della Patria comune e quanto ella ben meritava.

Non si trattò in questo caso di peste, ma di una grave forma di nefrite, effetto anche dei disagi patiti in 30 anni di campagne militari, spesso a bordo della sua galea.

Venezia terminava così di fare i conti con la peste, ma anche la parabola della sua potenza militare, incarnata dal suo ultimo grande condottiero, era giunta al termine.

