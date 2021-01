L'EVENTO

Era nata l'anno scorso per incentivare i rapporti tra produttori e buyers internazionali, Pitti Connect. È il format digitale che consente alle Maison di accedere a contatti sempre nuovi e importanti che quest'anno, per la moda maschile dedicata al prossimo autunno-inverno 2021-22, si arricchisce di un evento che ne segna la partenza. IL 12 gennaio, Pitti Connect (che precede di poco la vera fiera di Pitti Uno in programma proprio com'era e dov'era, cioè a Firenze, fisicamente aperta al pubblico e agli espositori di ogni parte del mondo), inaugurerà la piattaforma destinata alle presentazioni - in primis di moda maschile - con un evento importante, che avrà luogo non a Firenze, sua capitale candidata, ma in terra umbra, a Solomeo, il villaggio dove Brunello Cucinelli ha inventato la sua moda specialissima e fortunata.

SPECIALE

Con un appuntamento streaming fissato alle 10.30 del mattino di mercoledì prossimo, saranno i dirigenti di Pitti, il suo AD, Raffaello Napoleone, e il Direttore generale Agostino Poletto, ad affiancare proprio Brunello Cucinelli invitato a dare il via a questa kermesse digitale per un pubblico foltissimo che in tutto il mondo potrà seguire l'evento, e la presentazione dei modelli da casa.

La moda non dorme: Pitti da sempre si colloca tra le rassegne più organizzate e più seguite e per quest'anno lo staff dirigente prevede (spera) di poter inaugurare la fiera vera e propria a Firenze, la fiera visiva, con i visitatori di sempre, dal 21 al 23 febbraio alla Fortezza da Basso, a Firenze. «Pitti Connect - ha detto Napoleone - sarà una piattaforma si popolata di contenuti editoriali che condurranno i visitatori fino al salone fisico, il 21 febbraio, quando la Fortezza da Basso diventerà di muovo un contenitore dinamico dove gli elementi commerciali potranno convivere fianco a fianco con quelli promozionali e di comunicazione». «Da sempre - ha affermato Cucinelli intervistato sull'evento - considero Pitti un appuntamento fondamentale per la Moda Uomo. Con Pitti Uomo, a Firenze, per quattro giorni due volte all'anno - i tempi non Covid - la Fortezza da Basso si trasformava in un defilè a cielo aperto, un'occasione unica. Poi, se Covid vorrà, nel prossimo febbraio il Pitti Uomo reale ci dirà come, quando e perché. Sapremo anche se davvero quel colore strano - che qualche mente surreale ha voluto definire rosa maschio forte, quasi brique, sarà davvero un nuovo colore da inserire nel guardaroba dell'uomo elegante 2021.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA