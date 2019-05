Brugnaro tira la volata a Baratta: «Spero resti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROIl traguardo è fissato al 12 gennaio 2020: quel giorno scadrà l'incarico di Paolo Baratta alla presidenza della Biennale, terzo mandato di fila e quarto in totale. Ma a tirargli la volata per il quinto è stato ieri il sindaco Luigi Brugnaro, durante l'inaugurazione del Padiglione Italia: «Ringrazio e saluto il ministro e tutto il suo staff e il presidente Baratta per l'opera meritoria, che spero continui a fare». La scelta spetterà appunto ad Alberto Bonisoli, titolare del ministero dei Beni Culturali, il quale comunque ha avuto...