Brugnaro: «Sollevano il Mose e nemmeno ci informano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SINDACOVENEZIA Non ce l'ha con Roma matrigna, perché continua a professarsi filogovernativo, ma nel sindaco Luigi Brugnaro sono evidenti alcuni segnali di stanchezza e disappunto su come stanno andando le cose a Venezia. Il suo dente avvelenato si chiama gestione della laguna, poiché le competenze sulle acque sono di altri enti e il Comune non può dire la sua, nonostante cerchi, anche nel campo delle maree, di fare del proprio mezzo con personale ultra qualificato, modelli di previsione avanzati e risorse che non sono mai sufficienti. La...