Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACQUA ALTAVENEZIA Una cosa è certa: se il Mose non fosse stato azionato ieri sera, la marea avrebbe raggiunto facilmente i 130 centimetri, causando danni certi sia a Venezia che nelle isole. Invece, ieri sera si poteva tranquillamente camminare in piazza San Marco, coperta solo parzialmente di acqua che comunque non creava problemi. Questo perché, con le paratoie che chiudevano la laguna, il mareografo di Punta della Salute ha segnato...