Brugnaro: «Governo di sinistra ma bene i soldi per le bonifiche»

A TUTTO CAMPOVENEZIA Arrivato alla Fenice accompagnando la presidente del Senato Casellati al premio Campiello, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha offerto le sue considerazioni sul Governo. Prima di tutto ha rivendicato il fatto che a Venezia arriveranno 70 milioni per i marginamenti: «C'è un tema, che è il tema di Venezia, per cui l'altro giorno è vero che ho fatto un po' di voce grossa, in commissione d'inchiesta, ma mi sembra che sia servito, dato che il ministro Costa ha dichiarato il giorno dopo che ci darà 70 milioni, quelli...