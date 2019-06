Brugnaro: «Con il mare un nuovo matrimonio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se c'è una persona che ha creduto nel lancio di un Salone nautico all'Arsenale, questo è proprio il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Da imprenditore e appassionato di nautica, Brugnaro ha colto lo scorso anno l'occasione al balzo concedendo gli spazi dell'Arsenale nord per la festa del mezzo secolo di Ferretti yachts. In quell'occasione ha potuto vedere quali persone e quali interesse muova il settore della nautica di alta gamma e ha deciso di fare il salto di qualità mettendo d'accordo un grande numero di attori.Sindaco, come le è...