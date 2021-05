Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITROVAMENTOVENEZIA Chi l'avrebbe mai detto di poter incrociare un capriolo in un ambiente diverso la laguna veneziana dall'habitat in cui siamo abituati a immaginarlo? Eppure è quanto accaduto a Renzo Bon, commerciante di Burano, che ieri ha fatto la scoperta cercando di immortalarla in una foto.Un avvistamento insolito, intorno alle 6 del mattino, quando l'uomo era intento a pescare le vongole a poca distanza da Sant'Erasmo. «Ho...