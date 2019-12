Brugnaro: «Adriano, vieni a Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCO IN TVVENEZIA Il molleggiato ha colpito ancora, ma questa volta il sindaco non ci è cascato. Non solo non ha risposto per le rime, ma lo ha pure invitato a Venezia, contando, un giorno, di avere un amico in più.Ha destato parecchio scalpore l'intervento di tre minuti e mezzo di Adriano Celentano giovedì sera, durante l'ultima puntata dello show Adrian. Nel suo monologo ha preso di mira il sindaco Luigi Brugnaro, l'ex sindaco Massimo Cacciari in compagnia di entrambi i suoi successori, quindi Paolo Costa e Giorgio Orsoni, che però...