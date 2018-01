Bruce in treno, Morrison in toilette Musica e aneddoti di Claudio Trotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROSessant'anni di vita, di cui almeno quaranta trascorsi in mezzo alla musica. Non come musicista, ma come organizzatore di concerti e promotore di tour e spettacoli in tutta Italia, di artisti internazionali e non. Il milanese Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts, tralasciando diversi festival (da Monsters of the rock a Sonoria) ha organizzato migliaia di concerti, di artisti italiani e internazionali, tra i quali AC/DC, Queen, Kiss, Cure, Bruce Springsteen, Tom Waits, Frank Zappa, Lenny Kravitz, Van Morrison, Guns N' Roses,...