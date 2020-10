Brava imprenditrice

Negozi meglio sfitti

che agli stranieri

Volevo soltanto ringraziare pubblicamente l'imprenditrice Anna Brondino che preferisce tenere i suoi tre negozi a Venezia sfitti piuttosto che affittarli a stranieri per la vendita di paccottiglia che nulla ha a che vedere con questa nobile città e col tessuto sociale veneziano. Prima in effetti, in uno dei tre negozi (quello in calle della Mandola) c'era un negozio di abbigliamento di buon gusto e prima ancora il bel negozio storico di argenti che portava appunto il nome Brondino (quando ancora si usava dare un nome ai negozi). I soldi fanno comodo a tutti, poveri e ricchi ma per fortuna ci sono anche persone, pochissime, per le quali il denaro evidentemente non è tutto.

Angelo Mercuri

Venezia

La saliva

Dubbi

sui tamponi

Se il virus si annida nella saliva (droplet), per quale motivo nel fare i prelievi vanno a scavare fastidiosamente in fondo al naso che è asciutto, a meno che uno non abbia la goccia al naso? E poi: se è nei droplet, come mai è tanto contagioso e subdolo da eludere anche la protezione delle mascherine chirurgiche?

Bruno Di Fabio

Venezia

Negazionisti

Messaggi

distorti

Ma come si fa a sostenere che il coronavirus non esiste? O che la pandemia viene usata per trasformarci in servi? Le manifestazioni come quella di Roma dovrebbero essere vietate perché pericolose per chi vi partecipa non essendo rispettate le misure di sicurezza come mascherina e distanziamento.

Gabriele Salini

Contagi

Dov'è il lanciafiamme

di De Luca?

Con l'accelerare dei contagi mi chiedo dove sia quel lanciafiamme tanto decantato dall'amatissimo sceriffo campano, Vincenzo De Luca. Da giorni la regione Campania registra, insieme alla regione Lazio, più contagi d'Italia. Quali sono le precauzioni prese in questi mesi in cui la regione dell'ex sindaco di Salerno sembrava essere esentata dall'epidemia? A quanto pare nulla è stato fatto per ammodernare le strutture locali. Il governatore sceriffo era riuscito a tenere a bada il virus con il pugno duro, frenando la movida, a suo dire selvaggia, colpevolizzando i più giovani. Pur essendosi riconfermato alle ultime regionali, poco ha fatto per rafforzare ospedale e presidi medici trascurati da decenni. I posti in terapia intensiva sono appena 92, di cui oltre 55 già occupati. I letti per la degenza arrivano a 555, quelli in uso superano i 460. Una miseria per una regione che sfiora i sei milioni di abitanti.

Antonio Cascone

Padova

Lombardia

Ma perchè Fontana

non si fa da parte?

Ci vogliono fatti, prove prima di esprimere giudizi, su questo nessun dubbio. Ma gestione di febbraio/marzo del Covid, la faccenda camici del cognato, l'ipotesi che i vaccini vengano pagati dalla sanità Lombarda 14 rispetto i 5,7 dell'Emilia Romagna non pone qualche domanda sulla qualità e l'adeguatezza del Presidente della regione Lombardia? Cosa è necessario succeda perché ci si faccia, almeno per un periodo, da parte?

Sergio Bianchi

Distanziamento sociale

Un lapsus

freudiano

Leggendo la Sua risposta alla lettera del Sig. M. L. di venerdì 9 ottobre, mi sorge un dubbio legittimo, siamo sicuri che sia davvero uno svarione linguistico la richiesta di distanziamento sociale? O non sia invece un lapsus freudiano? Ho l'impressione che, questa epidemia non ci abbia insegnato niente di buono, ho i miei dubbi che siamo improvvisamente diventati più buoni. Forse, tale distanziamento che ci viene richiesto non è solo fisico ma davvero Sociale

Maurizio Zera

Malcostume

In bici

senza luci

Vorrei segnalare un annoso problema di malcostume. Le biciclette di sera viaggiano nella quasi totalità al buio senza qualsiasi luce. Creando così pericolo per sé e per gli altri. Ora non ci sono più scuse tipo si fa fatica con la dinamo. Le luci cinesi costano 1 o 2. L'importante non è io ci vedo ma mi devono vedere gli altri per non investirmi. La prego di sensibilizzare i lettori per evitare incidenti anche gravi.

Otello Cabianca

Mestre (Ve)

Precisazione

La Sanofi prepara

un proprio vaccino

In merito all'articolo dal titolo Covid, vaccino: prime dosi a Natale. Dieci milioni di fiale prodotte a Oxford e Pomezia, un terzo è per L'Italia pubblicato ieri dalla vostra testata, Sanofi Pasteur tiene a precisare che, contrariamente a quanto affermato nel testo, lo stabilimento Sanofi di Anagni non infialerà il vaccino ideato dall'Istituto Jenner di Oxford.

Presso il proprio stabilimento di Anagni, Sanofi lavorerà al processo di formulazione, infialamento e confezionamento del proprio candidato vaccino anti-COVID19, sviluppato grazie a una tecnologia basata su proteina ricombinante a cui si aggiunge l'uso di un adiuvante di GSK, con cui abbiamo avviato una partnership per questo candidato vaccino. Il candidato vaccino è entrato ai primi di settembre nella Fase I/II di sviluppo e Sanofi prevede di passare alla Fase III entro dicembre 2020, mentre punta a una produzione globale in tutti i nostri siti produttivi di un miliardo di dosi nel 2021.i

Alberto Bellini

APCO Worldwide

