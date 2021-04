Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Fino a quando ci sarà una commissione che decide per la classificazione delle opere e stabilisce divieti per la visione del film, anche se soltanto in base al criterio di età, nella sostanza cambierà poco, perché non verrà superato il sistema di controlli e interventi, da parte del potere, sulla libertà degli artisti». A dirlo è Tinto Brass, il regista da poco 88enne, che ha lottato tutta la vita contro la censura, fra sentenze e...