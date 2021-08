Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STORIACipro, perla del Mediterraneo, entrò a far parte dello Stato da Mar quando l'ultima regina, Caterina Cornaro, la cedette alla madre patria nel 1489. Venezia accolse la sua illustre cittadina in maniera trionfale e il suo ingresso nel bacino di San Marco a bordo del Bucintoro è tutt'ora festeggiato ogni anno in occasione della regata storica.La prossimità dell'isola alle coste turche la fece ben presto entrare nelle mire dell'impero...