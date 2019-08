Brad e Scarlett, buen retiro alla Giudecca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE STARBrad Pitt e Scarlett Johansson hanno entrambi scelto la quiete dorata del Belmond Cipriani, sull'isola della Giudecca, per il buen retiro legato alla loro presenza in apertura della Mostra del cinema. Sufficientemente lontani ma a portata di barca dal Lido e da Venezia, le due star hanno trascorso una giornata tranquilla. Per Brad Pitt, arrivato martedì sera per presentare Ad Astra, si è trattato di un ritorno a Venezia dopo l'apparizione a giugno con la visita alla Biennale d'arte e il blitz alla mostra di palazzo Grimani, in...