Braccio di Ferro compie 90 anni

Creato dal fumettista americano Elzie Crisler Segar e portato sullo schermo da Dave e Max Fleischer, comparve per la prima volta il 17 gennaio 1929 a pochi giorni da un altro mito dell'animazione ovvero Tin Tin e da quel momento il suo successo non si è mai spento tanto da diventare nel 35 più amato di Topolino. Compie 90 anni Popeye-Braccio di Ferro: con quella pipa perennemente in bocca, quell'occhio un po' guercio sotto il cappello da marinaio, quell'ancora tatuata sul braccio muscoloso, quella scatoletta di spinaci sempre pronta a essere...