VENEZIA Una spazio commerciale caratterizzato da una forte connotazione culturale ed etica. Ha aperto a Dorsoduro a San Vio, Bottega Cini by The Merchant of Venice, progetto nato dall'incontro tra tre realtà imprenditoriali del mondo della cultura: la Fondazione Archivio Vittorio Cini, The Merchant of Venice e Museyoum, eccellenze nei rispettivi settori. Il negozio, che intende creare un dialogo tra cultura e aziende veneziane e non solo, si trova di fronte a Palazzo Cini, nelle cui sale da 35 anni è esposta una parte significativa delle collezioni d'arte del Conte Vittorio Cini, imprenditore e mecenate. All'interno dello spazio commerciale di Bottega Cini trovano spazio accanto all'arte profumatoria di The Merchant of Venice, marchio veneziano di profumeria artistica, altre eccellenze del territorio come l'impiraressa Marisa Convento, che ha il proprio laboratorio di perle veneziane all'interno della Bottega, le vetrerie Nason Moretti e Ercole Moretti, le case editrici Marsilio e Lineadacqua, il laboratorio di serigrafia Fallani, le sculture di Giancarlo Franco Tramontin, le forcole di Saverio Pastor, l'unica azienda non veneziana è l'antica cartiera artigiana Toscolano 1381 di Maderno sul Lago di Garda.

Altre realtà artigiane si aggiungeranno a breve. «Con questo progetto intendiamo promuovere l'artigianato e le aziende locali di eccellenza, ogni prodotto ha un'anima e una sua unicità, i nostri clienti potranno qui trovare rappresentata l'idea di una Venezia viva, di qualità e sostenibile», spiega Marco Vidal, amministratore del marchio The Merchant of Venice. All'interno del negozio è presente un'area dedicata a eventi e presentazioni con supporti multimediali di ultima generazione. A gestirla sarà Museyoum, startup innovativa che vanta una vasta attività internazionale nel campo della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale. Bottega Cini, nell'ottica di sviluppare importanti sinergie con la Fondazione Cini, affianca la mostra temporanea Piranesi Roma Basilico, allestita a Palazzo Cini fino al 23 novembre, con la produzione e vendita di oggettistica e pubblicazioni dedicate. Piranesi Roma Basilico mette a confronto numerose vedute di Roma realizzate dai due grandi maestri, l'incisore Piranesi ed il fotografo Basilisco.

