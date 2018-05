CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BOTTE A CASTELLOVENEZIA È stato condannato a 4 anni e 4 mesi con rito abbreviato il quarantenne di origini albanesi che lo scorso 30 dicembre era stato arrestato per maltrattamenti e lesioni alla compagna. Lo ha deciso il giudice Massimo Vicinanza, che si è riservato 90 giorni per le motivazioni, ma ha disposto una provvisionale di 25mila euro più le spese a favore della parte civile (costituita con l'avvocato Marianna De Giudici) nonché la remissione al giudice civile per la rimanente parte del risarcimento.Il fatto risale alla fine...