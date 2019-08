Borseggiatrici fermate in calle Larga XXII Marzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA Una delle due aveva (virtualmente) in tasca un ordine del questore targato 2018 che le impediva di mettere piede a Venezia per tre anni. Ma il foglio di via non le ha impedito di essere lo stesso, martedì pomeriggio, a passeggio in calle Larga XXII Marzo pronta a colpire. A fermarla, lei e la sua compagna, sono stati gli agenti di polizia del commissariato San Marco, in servizio antiborseggio in abiti civili: era pieno pomeriggio quando i due poliziotti hanno notato le due donne - entrambe bosniache, una di 37 e l'altra di 26...