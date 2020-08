Un anno di reclusione (sospesa) e 200 euro di multa: a tanto è stata condannata ieri mattina la quarantaquattrenne di nazionalità bulgara, in Italia senza fissa dimora, arrestata mercoledì dai carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia a Rialto, mentre stava tentato di rubare il portafoglio dallo zaino di una turista italiana. I carabinieri erano stati avvertiti della presenza della donna dai cittadini non distratti che avevano raccontato ai militari dell'Arma come la borseggiatrice avesse colpito approfittando della ressa di persone che in quel momento affollava il Ponte. Osservando la folla, la quarantaquattrenne aveva adocchiato una turista italiana, che con il proprio compagno, stava fotografando degli scorci veneziani e aveva in spalle uno zainetto. Lei l'ha seguita fino a quando, dopo vari tentativi aveva infilato la mano all'interno dello zainetto e rubato il portafoglio della turista con all'interno 250 euro e varie carte di credito. Vista dai cittadini non distratti, è stata fermata con l'aiuto di una pattuglia dell'Esercito Italiano, impegnata nell'operazione Strade Sicure e consegnata ai carabinieri, che hanno anche restituito alla donna il portafoglio rubato.

