Borseggiano due turisti: due rom prese in flagranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀVENEZIA Ieri pomeriggio in tre rom hanno borseggiato in campo Sant'Angelo una coppia di giovani neozelandesi, appena arrivati a Venezia, ma sono state bloccate dall'intervento dei Cittadini non distratti, che avevano mangiato la foglia e seguivano la situazione a distanza mentre chiamavano il 113. Dopo l'estrazione dal portafogli dallo zaino dell'uomo, i Non distratti sono intervenuti bloccandone due, mentre la terza complice fuggiva. Prima dell'arrivo dei carabinieri hanno cercato di fare scenate e gridare, ma sono state...