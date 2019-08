Borse di studio per le studentesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Generali Italia ha istituito cinque borse di studio triennali destinate alle migliori studentesse degli istituti superiori che, dopo aver conseguito il diploma, desiderano iscriversi al Corso di laurea in Informatica a Ca' Foscari. Le borse di studio fanno parte dell'iniziativa Generali4Girls in Stem, i corsi di laurea in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico che registrano percentuali di iscrizioni femminili più basse rispetto a quelle maschili sia a livello nazionale che internazionale. Le borse di...