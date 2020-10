L'OPERAZIONE

ROMA «Nasce un leader europeo dei mercati dei capitali, grazie all'ingresso del gruppo Cdp in Euronext e all'acquisizione di Borsa Italiana. Un passo fondamentale che restituisce centralità all'Italia in una infrastruttura strategica e crea benefici per le nostre imprese». Le parole di Giuseppe Conte esprimono il senso dalla creazione della prima piazza azionaria in Europa, con oltre 1.800 società quotate e 4.400 miliardi in termini di capitalizzazione aggregata di società quotate. Ma soprattutto con l'ingresso di Cdp e Intesa Sanpaolo con il 10% nella piattaforma di Parigi, il mercato di Milano torna ad avere azionisti italiani, dopo che nel 2007 fu venduto a Lseg. Questi (assistito da Goldman Sachs e Comin & partners) ieri ha accettato l'offerta di 4,32 miliardi della compagine italo-francese (advisor JpMorgan, Mediobanca). «È un passaggio fondamentale nella strategia perseguita dal governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo», ha detto Roberto Gualtieri, «l'Italia avrà un ruolo adeguato nella governance di Euronext». L'accelerazione data da London stock exchange è finalizzata ad avere l'ok dell'antitrust sul suo acquisto di Refinitiv.

L'operazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2021 e avverrà attraverso due aumenti di capitale di Euronext. Il primo riservato a Cdp e Intesa Sanpaolo che avranno rispettivamente il 7,3% (stessa quota della Caisse des dépôts et consignations) e il 2,2% mentre il secondo sarà riservato a tutti i soci e servirà alla piattaforma di Parigi per rastrellare i soldi da girare a Lse. E' possibile che in attesa di raccogliere i fondi dal mercato, un pool di banche guidato da Bnp Paribas, socio di Euronext e nel quale verrebbe invitata Intesa Sp, eroghi un bridge financing. L'esborso massimo di Cdp, deciso due giorni fa dal cda, si attesta a 800 milioni, quello di Intesa a circa 200.

TUTTI I VANTAGGI

«Crediamo fortemente in un progetto che porta verso una maggiore integrazione e il rafforzamento dell'infrastruttura finanziaria del continente», commentato Carlo Messina, ceo di Intesa. «Cdp contribuisce a portare Piazza Affari all'interno di un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani», dice a sua volta Fabrizio Palermo, ceo di Cdp. «Le banche essendo emittenti titoli quotati sono orgogliose di avere un investitore come Cdp tra i soci di Borsa», spiegano Antonio Patuelli e Giovanni Sabatini (Abi). L'aggregazione tra Euronext e Borsa Italiana porterà immediatamente a un aumento dell'utile per azione, prima ancora di registrare le previste sinergie di 60 milioni lordi annui a regime (entro il terzo anno).

Nel dettaglio, si stimano sinergie di costo per 45 milioni lordi, «principalmente generate dalla migrazione dei mercati cash equity e derivati di Borsa Italiana verso Optiq, la piattaforma di trading proprietaria di Euronext». A queste si aggiungono sinergie di ricavo per 15 milioni lordi. Saranno «generate - si legge in una nota - dal lancio del singolo pool di liquidità e del portafoglio ordini unico di Euronext in Italia; dallo sviluppo di un'offerta paneuropea di prodotti derivati, dal cross-selling di prodotti e dalle opportunità di crescita del business come l'offerta di servizi corporate in Italia e l'ampliamento dell'offerta di analisi e dati». I costi di ristrutturazione sono stimati in 100 milioni.

L'intera operazione dovrà essere deliberata dalle autorità Antitrust d'Europa, Stati Uniti, Belgio e Francia e da altri organismi di vigilanza.

JERUSALMI VERSO LA CONFERMA

I soci italiani avranno spazio nella governance di Euronext. Riguardo alla composizione degli organi gestionali, Cdp e Intesa Sp esprimeranno un terzo del supervisory board tra cui il presidente (indipendente). Inoltre, i ceo di Borsa Italiana e quello della controllata Mts entreranno rispettivamente nel managing board e nell'extended managing board di Euronext. La guida di Borsa spa spetterà all'Italia ed è quasi scontata la conferma di Raffaele Jerusalmi. «Non vediamo l'ora di intraprendere la prossima fase della nostra storia», ha chiosato il ceo di Piazza Affari.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA