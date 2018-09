Borghi e Sulla mia pelle la tragica storia di Cucchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla sua opera seconda (Border), Cremonini passa dalla Siria all'Italia mettendo il naso sull'attualità. È la cronaca dell'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, morto per cause incidentali nove anni fa, andando dall'epilogo al prologo. Il film sceglie la strada meno dichiaratamente politica, come l'accusa a chi lo ha lasciato morire in carcere, o i lunghi trascorsi giudiziari, e si percorre più quella analitica, quasi la fredda descrizione dei sette giorni, scanditi temporalmente dalle didascalie, che passano dall'arresto alla morte....