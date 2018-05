Boralevi e la bimba nel buio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROUn giallo a tutto tondo per raccontare il Veneto. Un certo Veneto. Quello dei nobili e quello dei nuovi ricchi, un po' snobbati e un po' derisi. E alquanto visti con spocchia. Ma è soprattutto un thriller per raccontare una vicenda che assapora di cronaca. Ci ha pensato Antonella Boralevi, conduttrice di programmi televisivi, blogger, esperta di costume e di storia del costume che, oggi, alle 18, alla Feltrinelli di Padova, in via San Francesco 7, presenterà insieme al direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, la sua ultima fatica...