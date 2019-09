Boom di donazioni per il midollo osseo: sono quintuplicate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOMESTRE Se è un periodo faticoso per le donazioni di sangue, con Venezia che è la provincia più in sofferenza di un Veneto comunque autosufficiente, viaggiano invece a gonfie vele le adesioni ad Admo di chi si rende disponibile, nel caso fosse necessario un trapianto, a donare il midollo osseo. «Nel 2018 abbiamo registrato 509 nuove adesioni sulle 4.900 totali in regione, quando fino a quattro-cinque anni fa ci eravamo stabilizzati sul centinaio. Un dato positivo, ma sappiamo che si può e si deve fare ancora di più», spiega...