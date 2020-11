FAMIGLIA

VENEZIA Un intervento economico sperimentale a favore dei neonati. Questa l'ultima iniziativa regionale a sostegno della famiglia e della natalità, appesantite dall'attuale situazione economica particolarmente delicata. La Regione Veneto ha infatti approvato la destinazione di un assegno prenatale, dell'importo complessivo di mille euro per ciascun nato, negli ambiti territoriali sociali di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino. Il tutto nell'ottica di un aiuto finalizzato a fronteggiare le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino. Un supporto importante, a detta dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, a cui sI affianca anche un ulteriore tema, legato alla disabilità. Perché il contributo previsto sarà raddoppiato in presenza di uno o più minori, fino al sesto anno d'età, che si trovino in una condizione di disabilità grave.

Questi i requisiti necessari per poter accedere all'assegno: avere un nucleo familiare con minori nati dal 19 agosto 2020 alla medesima data del prossimo anno ed essere residenti nei Comuni sopra citati. E ancora, avere un Isee inferiore a 40 mila euro, al cui interno sia stato dichiarato il nuovo nato, l'assenza di carichi pendenti e, nel caso di cittadini non comunitari, avere un titolo di soggiorno idoneo. «Se da un lato la Regione ha destinato queste risorse evidenzia l'assessore dall'altro noi ci siamo impegnati a fornire una procedura semplicissima e il più veloce possibile nella liquidazione del contributo. Oltre che attenta alle attuali misure di contenimento del virus. Per partecipare? È necessario disporre dello Spid».

Le domande dovranno infatti essere inviate a partire dal prossimo 1 dicembre esclusivamente on line, accedendo tramite Spid (chi necessiti di un aiuto per attivarlo potrà collegarsi su www.venis.it/it/node/904) al portale interamente dedicato all'iniziativa: https://dime.comune.venezia.it/. Il richiedente si assumerà la responsabilità di autocertificare di essere in regola con i requisiti previsti. «Seguiranno controlli a campione. Si tratta di un bando ad esaurimento del fondo, dunque è importante non solo essere in regola ma anche la data di presentazione della domanda», continua Venturini, specificando che l'erogazione dei contributi sarà effettuata fino a quando le risorse disponibili poco più di 292 mila euro saranno terminate. A quel punto ne verrà data comunicazione. «Confidiamo che il contributo arrivi alle famiglie già nelle prime settimane del 2021. Nella speranza che il progetto possa diventare una misura strutturale: registreremo ciò che eventualmente ci fosse da correggere in corso d'opera per comunicarlo poi alla Regione».

Marta Gasparon

