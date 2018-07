Bollino nero senza l'assalto di turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TURISMOVENEZIA Giornata da bollino nero ieri, ma senza assalto in laguna. Il sabato soleggiato ha probabilmente dirottato molti turisti alle spiagge del litorale, risparmiando il centro storico veneziano.Non c'è stato l'affanno, le situazioni di ressa che si temevano, solo un po' di calca in mattinata a San Marco, in particolare sul ponte della Paglia e alcune calli laterali, ma è la folla che ormai si vede in ogni giornata estiva. Non è arrivata invece, tutta la gente che si temeva con il bollino nero. Le misure precauzionali...