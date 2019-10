Bocelli: «La mia voce è un grande mistero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAUn grande della musica a Venezia. Un'occasione straordinaria per il popolo dei melomani ma anche per tutti coloro che non vogliono perdere un appuntamento importante. Ospite d'onore al Teatro Malibran del concerto di gala in occasione della consegna degli Oscar della lirica 2019 (International Opera Awards), Andrea Bocelli, 61 anni, toscano di Lajatico in provincia di Pisa, è stato ancora una volta protagonista assoluto della scena musicale e non solo, ricercato e richiesto da tutti.Dopo la recentissima serata dedicatagli da Rai1...