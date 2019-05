Bocelli battezza le mani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INAUGURAZIONE«Nelle tue mani, se vorrai, il tuo destino avrai». L'inconfondibile voce di Andrea Bocelli accompagnato dalla pianista ucraina Lola Astanova ha risuonato ieri sera cantando i versi di una delle sue più amate armonie dal titolo e non si è trattato certo di una scelta casuale Nelle tue mani (Now we are free), incantando il pubblico accorso per uno degli appuntamenti più glamour di questi giorni. È stato un evento collaterale alla Biennale, quello nel Bacino Piccolo dell'Arsenale, ma certamente tra i più attesi in...