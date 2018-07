Bocciata l'Arena coperta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOL'Arena di Verona, il più grande anfiteatro romano dopo il Colosseo rimarrà così com'è da oltre 2000 anni. Il famoso progetto per coprirlo, e renderlo quindi utilizzabile tutto l'anno, è stato definitivamente bocciato dalla Soprintendenza di Verona. «La scelta di coprire l'Arena verrebbe a configurare l'edificio come esclusivo contenitore da spettacolo e annienterebbe l'aspetto peculiare dell'anfiteatro come struttura aperta», scrive il soprintendente Fabrizio Magani nella lettera inviata martedì al sindaco di Verona, Federico...