Bob Dylan (nella foto) ha venduto a Universal Music i diritti del suo catalogo in un accordo che copre l'intera carriera del 79enne Premio Nobel, dai primi brani dell'inizio degli anni Sessanta all'ultimo album «Rough and Rowdy Ways» composto durante la pandemia. Secondo il «New York Times», Universal Music avrebbe pagato oltre 300 milioni di dollari per quello che è stato definito il «Santo Graal» del rock - oltre 600 canzoni da «Blowin' in the Wind» del 1962 a «I Contain Moltitudes» del 2020 - pari per influenza e valore al catalogo dei Beatles. L'accordo aiuta Dylan a consolidare la sua legacy e incassare i frutti di una carriera di sei decenni che già vanta oltre 125 milioni di album venduti in tutto il mondo. Il catalogo include testi e spartiti (non le registrazioni) di brani iconici come «The Times They Are A-Changin'», «Forever Young» e «Like a Rolling Stone», più canzoni scritte da Dylan con altri musicisti e solo uno, «The Weight» di Robbie Robertson registrato con la Band, di cui il Premio Nobel per la letteratura non è autore, ma di cui detiene ancora i diritti.

