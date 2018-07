Blues, soul e un pensiero ai Procol Harum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOFigurarsi se un po' di pioggia poteva fermare Zucchero. E così se il concerto Best live in piazza San Marco martedì è iniziato con un temporale ben presto il problema, sedie a parte, si è risolto. «State tranquilli poi quando ve lo dico io scateniamo l'inferno» ha detto l'artista emiliano indicando la rotta da seguire: tre ore di musica senza pause con quasi settemila spettatori (tra platea e bar) pronti a ballare ogni volta che la temperatura sonora saliva. Una grande festa, insomma, e soprattutto un positivo ritorno per i...