Blues Brothers e Gino Paoli fine settimana ricco in diga

MUSICAIl primo week end di agosto ricco di musica con grandi star a Grado per Sun&Sounds Festival. Venerdì 3 agosto, alle 21.30, sul palco della Diga Nazario Sauro, esplosione di energia con gli inconfondibili ritmi e le sonorità del Rhythm & Blues assieme a The Original Blues Brothers Band. Il nucleo di questa band fu scelto personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd per accompagnare musicalmente il celeberrimo film di John Landis, uno dei capolavori della storia del cinema al quale parteciparono, in veste di attori-cantanti James Brown,...