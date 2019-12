Blitz contro lo stand di Benetton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZVENEZIA Stop di due ore ieri durante il Career Day per il banchetto di Benetton, costretto a chiudere per una protesta del collettivo Lisc È stata una mattina movimentata quella tra le sale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista dove per tutto il giorno si è svolto l'evento organizzato dal Career service di Ca' Foscari per mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro. Il collettivo ha preso di mira in particolare lo stand di Benetton, protestando contro la scelta di dare spazio a un marchio di cui già da anni -...